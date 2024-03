Dirigente do Fluminense, Fred comemora grupo da Libertadores, mas vê responsabilidade maior

Fred vê Fluminense com mais responsabilidade na edição atual da Libertadores (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 22:31 • Luque (PAR)

Dirigente do Fluminense, Fred comentou sobre o sorteio de grupos da Libertadores, nesta segunda-feira (18). Em entrevista à "ESPN", o ex-jogador comemorou o fato do Tricolor não ter que encarar altitude.

- Não tem grupo fácil, mas eu, particularmente, não gosto de altitude. Não enfrentar altitude é um bom início. Mas é um grupo difícil com equipes de qualidade. Todos os clubes com ambiente de Libertadores, com times competitivos. Será uma primeira fase boa para preparar e conseguir o bicampeonato.

Apesar da facilidade de logística, Fred vê o Fluminense com uma responsabilidade maior após a conquista da Libertadores em 2023. No entanto, o dirigente acredita na sequência do trabalho de Diniz para sonhar com o bicampeonato.

- As equipes nos conhecem mais. Nós temos uma forma de jogar bem emblemática, bem definida, impositiva no Maracanã ou fora de casa. E as equipes se preparam mais para enfrentar o campeão. Vamos seguir fazendo a mesma coisa, o grupo está trabalhando muito. Cria-se uma expectativa muito grande e a gente espera fazer o que fizemos no ano passado.

Eliminado do Campeonato Carioca, o Fluminense tem cerca de duas semanas para se preparar para a estreia da Libertadores diante do Allianza Lima. O Tricolor ainda faz um segundo jogo pela competição continental antes da estreia do Brasileirão.