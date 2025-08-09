Fluminense tem time mesclado e mudança tática contra o Bahia pelo Brasileirão
Renato Gaúcho poupou jogadores por conta da sequência de jogos
O Fluminense está escalado para enfrentar o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Devido ao compromisso pela Sul-Americana na terça-feira (12), Renato Gaúcho montou o time com jogadores reservas e de Xerém, mudando também o esquema tático.
A bola rola na Arena Fonte Nova às 21h deste sábado (9). Com a rodada em andamento, o Flu está em décimo, com 23 pontos e, se vencer, volta a encostar no G6 após a sequência de derrotas que afastou o clube da zona de classificação para a Libertadores de 2026.
Escalação do Flu
Seguindo o que falou na coletiva de imprensa após a classificação na Copa do Brasil contra o Internacional, Renato Gaúcho poupou jogadores titulares e colocou os garotos da base para jogar. Com as mudanças, trocou o 4-3-3 que costuma utilizar e armou a equipe num 4-4-2.
Sem Thiago Silva e Ignácio, a zaga será formada por Freytes e Davi Schuindt, de 21 anos. Para poupar Guga, que vem numa sequência de quatro jogos como titular, Júlio Fidélis assume a lateral direita. Na esquerda, Renê retorna ao time titular depois de cinco jogos sem atuar — contra o Colorado foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.
O meio de campo será formado por Thiago Santos, Facundo Bernal, Lima e Paulo Henrique Ganso. Já no ataque, Germán Cano também volta aos 11 iniciais ao lado de Keno.
Com isso, a escalação do Fluminense é: Fábio; Julio Fidélis, Davi Schuindt, Freytes e Renê; Thiago Santos, Bernal, Lima e Ganso; Keno e Cano.
Banco de reservas: Pitaluga, Martinelli, Nonato, Canobbio, Lezcano, Lavega, Guga, Hércules, Vagno, Loiola, Paulo Baya e John Kennedy.
Escalação do Bahia
O treinador Rogério Ceni definiu a escalação do Bahia com: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José.
