menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense tem time mesclado e mudança tática contra o Bahia pelo Brasileirão

Renato Gaúcho poupou jogadores por conta da sequência de jogos

Cano Fluminense
imagem cameraCano em campo pelo Fluminense durante partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/08/2025
20:12
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense está escalado para enfrentar o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Devido ao compromisso pela Sul-Americana na terça-feira (12), Renato Gaúcho montou o time com jogadores reservas e de Xerém, mudando também o esquema tático.

continua após a publicidade

Relacionadas

A bola rola na Arena Fonte Nova às 21h deste sábado (9). Com a rodada em andamento, o Flu está em décimo, com 23 pontos e, se vencer, volta a encostar no G6 após a sequência de derrotas que afastou o clube da zona de classificação para a Libertadores de 2026.

➡️ Fluminense altera lista de inscritos na Sul-Americana

Escalação do Flu

Seguindo o que falou na coletiva de imprensa após a classificação na Copa do Brasil contra o Internacional, Renato Gaúcho poupou jogadores titulares e colocou os garotos da base para jogar. Com as mudanças, trocou o 4-3-3 que costuma utilizar e armou a equipe num 4-4-2.

continua após a publicidade

Sem Thiago Silva e Ignácio, a zaga será formada por Freytes e Davi Schuindt, de 21 anos. Para poupar Guga, que vem numa sequência de quatro jogos como titular, Júlio Fidélis assume a lateral direita. Na esquerda, Renê retorna ao time titular depois de cinco jogos sem atuar — contra o Colorado foi relacionado, mas ficou no banco de reservas.

O meio de campo será formado por Thiago Santos, Facundo Bernal, Lima e Paulo Henrique Ganso. Já no ataque, Germán Cano também volta aos 11 iniciais ao lado de Keno.

continua após a publicidade

Com isso, a escalação do Fluminense é: Fábio; Julio Fidélis, Davi Schuindt, Freytes e Renê; Thiago Santos, Bernal, Lima e Ganso; Keno e Cano.

Banco de reservas: Pitaluga, Martinelli, Nonato, Canobbio, Lezcano, Lavega, Guga, Hércules, Vagno, Loiola, Paulo Baya e John Kennedy.

Fluminense Bahia
Davi Schuindt em treino do Fluminense nesta quinta-feira (7) (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Escalação do Bahia

O treinador Rogério Ceni definiu a escalação do Bahia com: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias