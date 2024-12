Diogo Barbosa prioriza Fluminense, mas desperta interesse de rival da Série A

Titular com Mano Menezes, Diogo Barbosa prioriza uma renovação de contrato com o Fluminense, mas despertou interesse do Fortaleza. No entanto, o jogador espera que o Tricolor justa e com condições que se aproximem ou se igualem com a feita pelo Leão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Uma mudança para o Ceará é considerada drástica, uma vez que sua família está adaptada ao Rio de Janeiro. Além disso, o atleta se tornou pais dos gêmeos Caleb e Noah há quatro meses, o que pode pesar em sua decisão.

Enquanto o Fortaleza tem a seu favor a disputa da Libertadores, Diogo Barbosa tem a oportunidade de jogar a Sul-Americana, mas principalmente o Mundial de Clubes com o Fluminense. A permanência de Mano Menezes também pode pesar, pois o lateral-esquerdo é um nome que agrada o treinador.

continua após a publicidade

Aos 32 anos, o camisa seis busca um vínculo que lhe dê mais segurança na carreira, principalmente com relação a questão do tempo de contrato. Nesse momento, o futuro do jogador é indefinido, mas espera-se uma conclusão nos próximos dias devido ao início cedo dos estaduais.

Mercado do Fluminense

No Fluminense, Jan Lucumí e Marquinhos, que estavam emprestados, retornaram para seus clubes de origem. O goleiro Felipe Alves também não permanecerá ao fim de seu contrato, que se encerra no dia 31 de dezembro.

continua após a publicidade

O meia Gabriel Pires tem vínculo com o Tricolor até dezembro de 2025, mas busca uma nova equipe devido ao pouco espaço no clube carioca. Felipe Melo não foi procurado pela diretoria e tende a sair, enquanto Manoel ainda não foi chamado para uma conversa por extensão de contrato.