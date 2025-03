Sorteio da Sul-Americana: definidos os adversários do Fluminense

O Fluminense conheceu seu caminho na Copa Sul-Americana de 2025. Caindo no Grupo F, Unión Española, do Chile, o Once Caldas, da Colômbia, e o San José, da Bolívia, serão os adversários do Fluminense na fase de grupos. Todos confrontos inéditos na história do clube. A estreia deve ser na cidade colombiana de Manizales, no estádio Palogrande, entre os dias 1º e 3 de abril.

Depois, já na semana seguinte, o Fluminense recebe a equipe boliviana do San José, no Maracanã, entre os dias 8 e 10 de abril. Duas semanas depois, o Flu vai visitar o Unión Española, no estádio Santa Laura, em Santiago.

O returno começa entre os dias 6 e 8 de maio, com o maior desafio esta fase para o Tricolor: encarar os 3.735 metros da cidade de Oruro, no estádio Jesús Bermúdez, inde visita o San José. A reta final da fase de grupos é em casa, com dois jogos no Maracanã. Entre 13 e 15 de maio, recebendo o Unión Española, e entre 27 e 29 de maio, contra o Once Caldas.

Veja os confrontos do Fluminense na fase de grupos

Entre terça e quinta, 1º a 3 de abril - Once Caldas (COL) x Fluminense – Estádio Palogrande

Entre terça e quinta, 8 a 10 de abril - Fluminense x San José (BOL) – Maracanã

Entre terça e quinta, 22 a 24 de abril - Unión Española (CHI) x Fluminense – Estádio Santa Laura

Entre terça e quinta, 6 a 8 de maio - San José (BOL) x Fluminense – Estádio Jesús Bermúdez

Entre terça e quinta, 13 a 15 de maio - Fluminense x Unión Española (CHI) – Maracanã

Entre terça e quinta, 27 a 29 de maio - Fluminense x Once Caldas (COL) – Maracanã