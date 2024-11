Decisivo, Cano reassume protagonismo no Fluminense em meio à luta contra o Z4

O torcedor do Fluminense se acostumou a confiar de olhos fechados em Germán Cano. Ídolo inquestionável da história tricolor, o argentino vive uma temporada de 2024 atípica, marcada por lesões e baixo número de gols, porém, na reta final do ano, reaparece de forma decisiva para ajudar o time na luta contra o rebaixamento.

Cano é herói mais uma vez pelo Fluminense

O gol salvador no empate por 2 a 2 contra o Fortaleza, no Maracanã, foi responsável pelo quarto ponto conquistado pelo Fluminense com influência direta do atacante no Brasileirão 2024. Há pouco mais de um mês, Cano já tinha feito o gol da vitória no duelo direto contra o Athletico-PR, no Maracanã. Sem os tentos do sul-americano, o Tricolor ocuparia a 18ª posição, em situação bem mais preocupante que a atual.

Os recentes tentos decisivos unem duas características que apaixonaram o torcedor do Flu por Germán Cano, o oportunismo e o senso aguçado de posicionamento. As valências, que tanto fizeram o Maracanã explodir em verde e grená no ano histórico de 2023, reaparecem em uma missão diferente: a de manter a equipe na primeira divisão.

Cano comemora gol de empate do Fluminense com o Fortaleza no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Na temporada, Cano soma sete gols (quatro no Brasileiro) e duas assistências em 38 partidas disputadas. Em comparação com o rendimento nas duas últimas temporadas, os números demonstram uma queda brusca: foram 84 gols pelo Tricolor entre 2022 e 2023. Somado a isso, a ascensão do jovem Kauã Elias fez com que o argentino perdesse espaço. Nas duas últimas oportunidades, o atacante foi decisivo mesmo iniciando a partida entre os reservas.

Com confiança em um dos heróis da lendária conquista da Libertadores em 2023, o Fluminense vive a expectativa pela "decisão", como colocado pelo treinador Mano Menezes, diante do Criciúma, pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida no Maracanã, no próximo dia 26 de novembro, é crucial para a equipe embalar uma sequência de triunfos e se afastar ainda mais do Z4. Atualmente, o Tricolor é o 15º colocado, com 38 pontos, um a mais que o próprio Tigre, que abre a zona da degola.

