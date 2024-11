Montante do novo acordo vai superar quantia do último vínculo com o Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 19:47 • Belo Horizonte (MG)

Nesta sexta-feira (8), o Cruzeiro anunciou a renovação de contrato com a patrocinadora máster do clube: Betfair. O tempo de contrato, que ia até o fim deste ano, foi estendido até o restante de 2026. Segundo a diretoria cruzeirense, o patrocínio, em termos de valores, será o maior da história do clube, podendo ultrapassar os R$ 40 milhões. A informação foi divulgada pelo ge.

Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, adiantou há alguns meses que o novo contrato também terá gatinhos contratuais, que poderão render mais ganhos ao longo da renovação. O atual contrato - acertado pela gestão de Ronaldo Fenômeno - era de R$ 25 milhões fixos mais gatilhos.

Cruzeiro renovou o contrato com a patrocinadora máster do clube (Foto: Instagram/Cruzeiro)

O acordo inclui a exposição máster da marca na equipe masculina, além da parte superior das costas no time feminino - segundo a nota divulgada pelas partes. O logo da Betfair também está presente em todas as mídias digitais do Cruzeiro, backdrops de entrevistas e ônibus oficial da equipe; além de algumas novas entregas na bermuda do time masculino, banco de reservas, entre outras.

