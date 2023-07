- Tudo aconteceu de maneira muito positiva. Acho que o Lelê deu muita mobilidade paro o time. Não só na questão de ter muita presença na área, como teve no gol do Samuel (na verdade do Cano, em que Samuel Xavier contribuiu com a assistência). Ele foi uma figura importante na área. Deu muito facão, ajudou muito na marcação. è um jogador muito forte, jovem, que não teve base no futebol, que fez uma campanha brilhante no Volta Redonda e que está se ambientando nesse futebol que a gente milita, que não é o mesmo futebol do Volta Reonda. Jogar em time grande tem essa coisa da pressão, de você ter que dar resultado o tempo todo. A gente está dando todo o suporte e acho que é um jogador que tem um futuro belo pela frente.