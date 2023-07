As contratações de Leo Fernández e Yony González também foram por conta da necessidade de ter mais opções pelos lados do campo no setor ofensivo. Após a lesão de Keno no jogo contra o River Plate, no Maracanã, o Fluminense se viu em uma sinuca de bico, uma vez que contava no plantel com dois centroavantes, como Lelê e John Kennedy, enquanto Diniz optou pela mudança de esquema com a entrada de Lima, que é meio de campo, na função do veterano.