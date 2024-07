Cria da base se derrete e afirma que voltaria ao Fluminense: ‘Sou muito grato’

Mailson Santana/Fluminense







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Formado na base do Fluminense, Wellington Silva se destacou muito cedo no clube. Ainda aos 18 anos, acertou com o Arsenal-ING, mas não teve espaço. No último Brasileirão, defendeu o Cuiabá, marcando um gol e dando duas assistências em 29 jogos. Em entrevista ao Resenha ESPN, o atacante falou sobre um possível retorno ao Tricolor.

– É o time que eu fui lançado, o time que eu cheguei quando era criança. Todo jogador que é lançado no clube e vai embora tem a vontade de voltar um dia. Comigo não é diferente. Não posso mentir e dizer que não quero (voltar a jogar pelo clube). Eu passei muitos anos dentro do clube, conheço todo mundo, sou muito grato, tive ótimos momentos. Então, com certeza, se eu tiver a oportunidade de voltar um dia, com certeza eu voltaria.

Destino do atacante deve ser o Sport

Com baixas no setor ofensivo, o Sport aposta na chegada de Wellington, aos 31 anos, para a sequência da Série B. Sem clube desde que deixou a China, o atleta já está em Recife e deve ter a contratação oficializada em breve. A equipe sofre com a escassez de peças, principalmente nos lados do campo. Chrystian Barletta é titular absoluto, mas as outras peças disponíveis, como Vini Farias e Pablo Dyego, não acrescentam ao time como esperado. Tanto que, contra a Chapecoense, o recém-chegado Lenny Lobato estreou já como titular.