O Fluminense estreia no Mundial de Clubes no dia 18 de dezembro, enquanto o Al-Ittihad faz seu primeiro jogo no dia 12 de dezembro. Com um técnico bicampeão da Libertadores no comando, os sauditas buscam ter sucesso e igualar a campanha que tiveram em 2005, onde chegaram à semifinal e perderam para o São Paulo, que viria a ser o campeão do torneio.