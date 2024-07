Como Thiago Silva pode ajudar o Fluminense? Veja os detalhes

Thiago Silva em coletiva de imprensa pelo Fluminense (Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Na tarde da última sexta-feira (19), o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, concedeu uma entrevista coletiva, no CT Carlo Castilho. O jogador já está regularizado no BID e confirmou que vai estrear já contra o Cuiabá, no próximo domingo (21), às 20h (Brasília), na Arena Pantanal. Mas afinal, como Thiago Silva pode ajudar o Fluminense?

O momento do Tricolor no Campeonato Brasileiro é muito delicado: são 10 jogos seguidos sem vitória, e apenas oito pontos conquistados na competição.

Com isso, o Fluminense decidiu dar uma rejuvenescida no elenco a fim de melhor seu desempenho e fugir do rebaixamento. Nos últimos dias, o atacante Douglas Costa rescindiu o contrato e alguns outros medalhões tiveram seus nomes vinculados a outros clubes.

Em paralelo, reforços como, o ponta Kevin Serna, de 26 anos, que estava no Alianza Lima, e o zagueiro Ignácio, de 27 anos, do Sporting Cristal, foram anunciados. O Tricolor também encaminha a contratação do volante Facundo Bernal, de apenas 20 anos, do Defensor.

Claro, que Thiago Silva não se encaixa na faixa etária dos reforços citados, no entanto, o jogador pode ocupar a mesma função que exerceu no Chelsea: ser um líder experiente, jogando ao lado de jovens jogadores.

Durante a sua passagem pelos Blues, Thiago foi muito importante no momento de transição da equipe. A troca de comando no clube inglês, fez com que muitos jovens jogadores chegassem e alguns veteranos se despedissem. Entretanto, o zagueiro contribuiu muito com sua liderança, profissionalismo e qualidade técnica.

Números de Thiago Silva no Chelsea

Ao todo são 156 jogos, nove gols marcados, quatro assistências, 93% de acerto nos passes, 858 bolas roubadas, 71 faltas cometidas, 72 sofridas, 68% de duelos ganhos e uma nota geral de 7.19, segundo o Sofascore.

Thiago Silva atuando pelo Chelsea (Foto: Ben Stansall/AFP)

Além dos ótimos números, o zagueiro conquistou a UEFA Champions League de 20/21, a Supercopa da UEFA de 20/21 e o Mundial de Clubes da FIFA de 2021.

Provável escalação com os reforços

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Marcelo; Bernal (se vier), André e Martielli; Arias, Serna e Cano (Kennedy).