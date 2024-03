MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Desde a chegada de Germán Cano, em 2022, a torcida do Fluminense se acostumou a celebrar os gols da equipe tricolor fazendo o L com as mãos, em homenagem a Lorenzo e Leonela, filhos do Rei da América. A partir do momento em que o argentinochegou, foram 86 comemorações de gol que receberam a marca do artilheiro em 138 partidas. Com média de 0,62 gols por partida, a torcida campeã da América se condicionou a comemorar gols "fazendo o L" jogo sim, jogo não, e por isso vem sentindo falta da homenagem do atacante que convive com jejum de gols.

A falta de gols de Germán Cano vem afetando diretamente na capacidade do Fluminense em vencer os seus rivais do Rio de Janeiro. O último gol de Germán Cano em clássicos aconteceu na final do Carioca do ano passado, em 9 de Abril, quando o tricolor derrotou o Flamengo por 4 a 1, em épica virada que garantiu o bicampeonato. Desde então, quase um ano se passou, e o tricolor fez 12 clássicos sem conseguir a vitória nenhum deles.

Para conseguir se classificar à sua quinta final de Campeonato Carioca seguida, o Fluminense precisa repetir o feito atingido no ano passado diante do mesmo rival. Com desvantagem nos critérios de desempate da competição, o tricolor precisa vencer pelo menos por 3 a 0 caso queria seguir sonhando com o tricampeonato.



Para derrubar a vantagem conquistada pelo Flamengo no primeiro jogo, o atual campeão Carioca conta com a quebra da seca do artilheiro que convive com uma sequência de 5 jogos sem marcar. Nesse período, Germán Cano atuou em 3 clássicos com a camisa tricolor e voltou para casa com duas derrotas e um empate, resultados que não podem se repetir caso o Fluminense ainda queira ser campeão.