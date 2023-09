Aos 35 anos de idade, Germán Cano segue escrevendo o seu nome no Fluminense, no futebol brasileiro e também na Libertadores. Nesta quinta-feira, o argentino marcou duas vezes na vitória do Tricolor por 3 a 1 sobre o Olimpia, no Paraguai, e ajudou a equipe a se classificar para as semifinais da principal competição sul-americana. Os gols trouxeram ainda novas marcas para o atacante das Laranjeiras.



Com o bom desempenho, Cano ultrapassou Paulinho, do Atlético Mineiro, e assumiu a artilharia da disputa com nove gols. Caso se mantenha na ponta do ranking, esta será a primeira vez na história que o Fluminense terá o maior goleador da Copa.



Uma liderança que o camisa 14 não perderá tão cedo é a de gols marcados em uma mesma edição de Libertadores pelo Fluminense. Com os dois tentos anotados, o centroavante superou os então recordistas Thiago Neves e Fred, que em 2008 e em 2021, respectivamente, estufaram as redes sete vezes pelo time das Laranjeiras.



Com menos de dois anos completos nas Laranjeiras, Cano já é o segundo maior artilheiro do Fluminense neste século, com 77 gols marcados, e o segundo maior do clube na Libertadores em todos os tempos, com 12. Somente Fred aparece à frente do argentino nos dois rankings, tendo marcado 199 vezes, sendo 15 na competição sul-americana.



MAIORES ARTILHEIROS DA LIBERTADORES 2023



1º - Cano - Fluminense - 9 gols

2º - Paulinho - Atlético-MG - 7 gols

3º - Pabón - Atlético Nacional-COL - 6 gols

4º - Artur - Palmeiras - 5 gols

Luciano Pons - Independiente Medelín-COL - 5 gols