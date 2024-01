Apesar do pouco tempo no Rio de Janeiro, Leo Fernández entrou para história do Tricolor ao participar do elenco campeão da Copa Libertadores, conqusita inédita para o clube. No entanto, não participou da campanha no Mundial de Clubes - o jogador foi cortado e sequer viajou com o grupo. O meia fez apenas 20 jogos pelo clube, com um gol e uma assistência.