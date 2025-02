Brasileirão 2025: Fluminense tem início perigoso, e tabela pesada na reta final

O Fluminense conheceu a ordem de seus adversários no Brasileirão 2025 com a divulgação da tabela pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Tricolor tem um início de competição perigoso, mas mais tranquilo em comparação com a pesada reta final do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Na última temporada, a equipe de Mano Menezes brigou contra a zona de rebaixamento até a última rodada do Brasileirão. Neste ano, o Fluminense espera dar uma resposta em relação ao baixo desempenho de 2024 e lutar por uma vaga na Libertadores de 2026.

Início do Fluminense no Brasileirão

O Fluminense inicia sua trajetória no Brasileirão diante do Fortaleza, no Ceará, onde foi derrotado nas duas últimas vezes em que visitou o Leão. Na sequência, o Tricolor faz dois jogos consecutivos no Rio de Janeiro contra RB Bragantino e o Santos de Neymar.

continua após a publicidade

Na 4ª rodada, o Time de Guerreiros visita o Corinthians, na Neo Química Arena, mas logo depois recebe o Vitória, no Maracanã. Nos últimos dois Brasileirões, o Fluminense foi derrotado para o Timão fora de casa, enquanto tropeçou em cinco dos últimos seis jogos contra o Rubro-Negro, em casa, sendo três derrotas, dois empates e uma vitória.

Reta final pesada

Embora o início não seja dos mais fáceis, o Fluminense tem um calendário muito pesado na reta final do Brasileirão. Entre a 34ª e a 38ª rodadas da competição, o Tricolor faz um clássico contra o Flamengo e, na sequência, encara o Palmeiras, no Allianz Parque.

continua após a publicidade

Após o confronto com o Verdão, o Fluminense recebe o São Paulo, visita o Grêmio e, por fim, enfrenta o Bahia, no Maracanã, no dia 21 de dezembro. O Time de Guerreiros tem como objetivo alcançar o G-6 e voltar à Libertadores na próxima temporada.