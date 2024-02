O Luso-Brasileiro vai ser palco do duelo entre Fluminense, atual bicampeão estadual, e Bangu, nesta quinta-feira (31), às 21h30, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O time comandado por Fernando Diniz é o líder do Estadual, com dez pontos, e quer mais uma vitória para seguir na ponta da tabela de classificação. Do outro lado, o time de Moça Bonita venceu apenas um dos últimos 20 jogos disputados contra o Tricolor.