- O Marcão segue a mesma ideia do Fernando Diniz, está tudo integrado. Ele é um cara excepcional. A comissão do profissional também. São todos de um nível muito alto. Já estive com ele (Diniz), mas não chegamos a conversar, isso não é coisa para agora. Meu foco é jogo a jogo, evoluir e se Deus me permitir, eu vou ficar e dar a vida aqui no Fluminense.