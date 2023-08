O Fluminense empatou em 1 a 1, com o Argentinos Juniors-ARG, no primeiro jogo das oitavas da final da Libertadores. O Tricolor sofreu desde o início da partida. Inclusive, tomou um gol logo cedo. No entanto, após a expulsão do goleiro argentino, Samuel Xavier marcou um gol de placa. Confira as notas do Lance! para os jogadores do Fluminense.