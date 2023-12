Campeão da Copa Libertadores, o Fluminense é apontado como o principal adversário para disputar a decisão do Mundial de Clubes da Fifa com o Manchester City. Os ingleses são os grandes favoritos para vencer a competição, mas, para Jhon Arias, o Tricolor tem condições de surpreender, porque, segundo o jogador, a qualidade do time é conhecida no mundo todo.