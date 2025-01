Jornalista da Globo critica titular do Fluminense contra o Botafogo: ‘Estabanado’

O Fluminense foi derrotado por 2 a 1 no clássico contra o Botafogo nesta quarta-feira (29), pelo Campeonato Carioca. O Alvinegro venceu graças ao gol de pênalti de Savarino no fim do jogo. Comentarista da partida no "SporTV", Paulo Cesar Vasconcellos criticou o zagueiro Thiago Santos, que cometeu a penalidade.

- O Fuentes vai com o braço, e se fica só nessa ação, entraria em uma discussão. Mas o movimento do Thiago Santos é completamente estabanado, sem nenhum refinamento. Aí ele atinge o Yarlen e faz o pênalti, que não cabe nenhuma discussão, assim como o do Alex Telles não coube - comentou PC na transmissão.

Igor Jesus abriu o placar no clássico no Nilton Santos, e Germán Cano deixou tudo igual, de pênalti. Aos 38 minutos do segundo tempo, Savarino converteu a penalidade e deu a vitória ao Botafogo. Com o resultado, o Alvinegro pula para a 4ª posição do Cariocão, com nove pontos. O Tricolor é o 8º, com seis.