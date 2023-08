Expulso no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, Marcelo foi enquadrado no artigo 14 do Código Disciplinar da Conmebol e pode pegar mais de uma partida de gancho na competição. No relatório do árbitro Piero Maza, o responsável por conduzir o duelo entre Argentinos Juniors e Fluminense explicou o motivo do cartão vermelho, de acordo com informações do "Uol" e confirmada pelo Lance!.