Ao fim da partida, em um acontecimento infeliz, uma cadeira em que estava sentado um torcedor foi quebrada. Essa pessoa, apesar de querer sair voluntariamente com a polícia para resolver o inconveniente, foi retirada e detida violentamente. Tanto oficiais como dirigentes locais detiveram essa pessoa impedindo sua saída do estádio até que o clube pagasse R$ 490,00 como estava cotada a cadeira. Nesse momento, mediante uma breve mediação, o Tesouro e Secretário de Imprensa e Marketing do clube chegaram a um acordo para pagamento posterior, permitindo a saída do torcedor de forma segura com os ônibus que estavam esperando na saída do estádio.