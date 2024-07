Apresentado no Flu, Mano Menezes promete ‘mudança’ no estilo de jogo de Diniz

Mano Menezes deu sua primeira coletiva como treinador do Fluminense. (Foto: Pedro Gílio/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 13:29 • Rio de Janeiro

O Fluminense apresentou Mano Menezes como seu novo técnico na tarde desta quarta-feira (3), no CT Carlos Castilho. O treinador falou pela primeira vez como comandante tricolor.

Questionado sobre o legado de Fernando Diniz no clube carioca, o treinador gaúcho reconheceu o estilo único do ex-técnico tricolor, porém, afirmou a necessidade de reformar a forma de atuar dos atletas. Segundo ele, a mudança será feita de forma calma, sem ampliar a instabilidade do momento na temporada.

- Todos os treinadores que estivessem na minha posição mudariam o estilo de jogo do Diniz, visto que ele é único, então com pequenas alterações, com maiores ou menores, certamente nós teremos uma mudança de jeito de jogar. Esse processo não vai representar uma ruptura muito grande da noite pro dia, já que são 2 anos de uma ideia, que inclusive foi vencedores. Então, ela certamente está na cabeça dos jogadores. Vamos mudar as coisas paulatinamente, de modo seguro, que não crie instabilidade. - afirmou o comandante

Entretanto, Mano Menezes não negou que pretende aproveitar algumas características do 'dinizismo'. Confira:

- Tem muita coisa boa que o Fluminense fez com Diniz que vamos manter. A tranquilidade para sair jogando talvez seja a maior delas. Vamos aproveitar isso. - revelou o treinador.

Ele progrediu e afirmou que não pretende trazer tantos jogadores para a fase de construção, e que pretende arquitetar jogadas de uma maneira mais direta.

O Fluminense é o atual lanterna do Brasileirão, com seis pontos conquistados em 13 partidas. O Tricolor das Laranjeiras, comandado por Mano Menezes, enfrenta o Internacional na quinta (4), no Maracanã.