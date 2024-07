Aposentadoria de Gum: saiba onde estão os 11 titulares que atuaram pelo Fluminense no Brasileirão 2010

(Foto: Divulgação / Fluminense)







Publicada em 23/07/2024 - 10:29

Nesta segunda-feira (22), o zagueiro Gum, ídolo do Fluminense, anunciou que deciciu se aposentar do futebol, em entrevista ao 'ge'. O defensor foi fundamental na conquista do Brasileirão de 2010, quebrando um jejum de 26 anos. Com isso, o Lance! mostra onde foram parar os amuletos do título brasileiro.

O Tricolor terminou o campeonato com 71 pontos, graças a uma campanha grandiosa, em que permaneceu 23 rodadas na liderança. Foram 20 vitórias, 11 empates e somente sete derrotas, além de 62 gols marcados e 36 sofridos

Ricardo Berna (aposentado)

(Foto: Divulgação)

Ricardo Berna chegou ao Fluminense em 2005 para ser o terceiro goleiro, atrás de Diego Cavalieri e Fernando Henrique. Devido a contusão de Cavalieri e o mau momento vivido por Fernando, foi escalado como titular nas últimas seis partidas do Brasileirão de 2006.

Com oito anos de casa, o goleiro participou dos títulos da Copa do Brasil 2007 e o bicampeonato do Brasileirão em 2010 e 2012. Seu último clube foi a Portuguesa, em 2018.

Mariano (hoje no Atlético-MG)

(Foto: Divulgação / Fluminense)

Ainda ativo, Mariano foi contratado pelo Fluminense em janeiro de 2009 e teve um início ruim no clube. Nos meses finais do ano, o jogador recuperou seu bom futebol com o técnico Cuca, e foi decisivo na sequência invicta de 10 partidas do Fluminense que o livrou do rebaixamento daquele ano.

O jogador recebeu propostas para deixar o Tricolor no ano seguinte, mas decidiu ficar e foi essencial para a conquista do Campeonato Brasileiro em 2010.

Gum (aposentado)

(Foto: Celso Pupo/Fotoarena/Lancepress!)

O nome que inspirou a lista, o zagueiro Gum estava sem clube desde dezembro, e tomou uma decisão de se aposentar, após um período de férias com a família.

Pelo Tricolor, o Gum viveu o auge da sua carreira, conquistando quatro títulos: Campeonato Carioca (2012), uma Primeira Liga (2016) e um bicampeonato brasileiro (2010 e 2012). Nas Laranjeiras, foram nova anos, 325 jogos, 25 gols e 9 assistências.

Leandro Euzébio (aposentado)

(Foto: Gilvan de Souza / Lancepress!)

Leandro Euzébio chegou ao Fluminense depois de fazer um bom campeonato pelo Goiás em 2009. Companheiro de zaga de Gum, a dupla foi a defesa menos vazada do Brasileirão no ano do tricampeonato. O defensor foi o autor da foto histórica subindo na trave na comemoração do título.

O último clube que o jogador defendeu o Cabofriense em 2018, clube local da cidade de Cabo Frio, onde nasceu.

Carlinhos (aposentado)

Fluminense x Emelec - Carlinhos (Foto: Cleber Mendes/ LANCE!Press)

Carlinhos foi anunciado como reforço do Fluminense em 2010, após se destacar na campanha do Santo André no Campeonato Paulista daquele ano. Defendendo e apoiando o ataque, fez o cruzamento que resultou no gol do título, marcado por Emerson Sheik na última partida contra o Guarani.

Carlinhos pendurou as chuteiras em 2022, sendo o Maringá seu último clube.

Valencia (aposentado)

(Foto: Nelson Perez / Fluminense)

Recém-chegado ao tricolor carioca, Valencia assumiu a condição de titular do Fluminense após a lesão de Diogo. O volante foi um dos responsáveis pela defesa menos vazada da competição e recebeu o apelido de Peléncia, pelos torcedores do clube.

O colombiano jogou pelo Atlético Nacional em 2018 antes de se aposentar.

Diguinho (aposentado)

(Foto: Divulgação)

Multicampeão com o Fluminense, o volante Diguinho tem no currículo uma passagem marcante pelo Fluminense. Ele disputou 220 jogos e participou dos dois títulos brasileiros.

Atualmente, depois de passar por Vasco da Gama, Figueirense, Boavista (RJ) e Boa Esporte, o jogador está aposentado.

Washington 'Coração Valente' (aposentado)

(Foto: Divulgação)

Um ano antes de se aposentar, Washington conquistou o maior título da sua carreira no Brasileirão 2010, após carreira memorável no futebol brasileiro. O atacante é o sétimo maior goleador da história do Campeonato Brasileiro, e segundo nos pontos corridos.

Conca (aposentado)

Conca no Fluminense (Foto: Paulo Sergio)

O grande nome do Fluminense na campanha, Conca atuou em todos os 38 jogos da temporada no Brasileirão. O meia argentino se destacou e marcou 9 gols, distribuiu 20 assistências na competição.

O jogador foi eleito o melhor meia pela esquerda da competição e recebeu o troféu na festa do Prêmio Craque Brasileirão daquele ano mágico. Antes de se aposentar, Conca assinou com o Austin Bold, clube recém-formado de Austin, capital do Texas.

Emerson Sheik (aposentado)

(Foto: Divulgação)

Apesar de sua saída polêmica do Tricolor das Laranjeiras, Emerson Sheik esteve no elenco campeão em 2010 e foi peça importante na conquista do título, fazendo gol na última partida.

Emerson foi afastado do clube pelo próprio presidente, que se irritou com o jogador que cantou um funk do maior rival, o Flamengo, no ônibus do Fluminense a caminho de uma decisão contra o Argentinos Juniors pela Libertadores.

Fred (aposentado)

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Um dos maiores ídolos do clube, Fred foi a principais referências e artilheiro do clube. O centroavante teve passagens pelo Lyon (França) e Cruzeiro antes de retornar ao Fluminense e se aposentar. Em 2024, O jogador está no Tricolor, mas como diretor de planejamento esportivo.