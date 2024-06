Após início ruim de Brasileirão,Fluminense passará por reformulação

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 20:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense pode chacoalhar nos próximos dias. Após mais uma derrota, desta vez no clássico contra o Botafogo, o técnico Fernando Diniz deu indícios de uma reformulação no time titular. A tendência é que a equipe tenha mudanças já no próximo jogo, contra o Atlético-GO, no Maracanã.

Fluminense tem seu 2º pior início na era dos pontos corridos

Com apenas seis pontos conquistados até a 8ª rodada do Brasileirão, o Fluminense tem o segundo pior início do clube na história dos pontos corridos. A campanha fica na frente apenas de 2008, em que o Tricolor havia feito apenas três pontos com a mesma quantidade de partidas.

Nos três anos em que o Time de Guerreiros fez menos de 10 pontos nos oito primeiros jogos do Campeonato Brasileiro (2008, 2013 e 2019), a equipe brigou para não cair em duas oportunidades. Em 2013, o Fluminense chegou a ser rebaixado para a Série B, mas permaneceu na elite por conta da decisão judicial que fez com que a Portuguesa caísse devido a escalação irregular de um atleta.