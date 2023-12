Com altos e baixos, o Tricolor iniciou sua trajetória com a conquista do Campeonato Carioca com uma histórica goleada sobre o Flamengo. Embora a campanha na Copa do Brasil tenha acabado mais cedo do que se esperava, o Time de Guerreiros também venceu uma inédita Libertadores que estava entalada na garganta do torcedor havia 15 anos.