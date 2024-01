Há dois anos no profissional, Victor soma 83 jogos pelo Rubro-Negro, com seis gols e seis assistências. Ganhou espaço, principalmente, com Dorival Júnior e foi presença recorrente no time de Jorge Sampaoli, sendo muito elogiado por ambos. Contudo, o meia ainda não teve chances entre os 11 iniciais com o técnico Tite, entrando em campo em cinco das 12 partidas do treinador pelo clube.