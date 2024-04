VP do Flamengo, Marcos Braz fala sobre possível contratação de Neymar: ‘Sempre bem-vindo’

Neymar com a camisa do Flamengo (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz falou sobre uma possível contratação de Neymar para o clube. Durante a festa de comemoração do título do Campeonato Carioca, na noite de domingo (7), o dirigente rubro-negro abriu as portad para a chegada do craque do Al-Hilal e da Seleção Brasileira.

- O Neymar sempre será bem-vindo no Flamengo por razões óbvias. Agora, na minha cabeça, é uma contratação hoje impossível. Você tem vários pontos que botam questionamentos numa contratação como essa, até pelo atual contrato dele que é até 2027. Espero que se ele quiser jogar no Flamengo, ele vai ser sempre bem-vindo. Se alguém me der o caminho para ir atrás do Neymar eu vou na hora, peço autorização do Landim e vou para dentro - afirmou Marcos Braz.

Flamengo e Neymar vêm "flertando" já há alguns anos. O jogador já afirmou, em diversas entrevistas no passado, que gostaria de atuar pelo Rubro-Negro. Além disso, fotos do atacante com a camisa do clube carioca e até vídeos dele torcendo para o time em jogos importantes já circularam nas redes sociais.

Neymar está se recuperando de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco e não entra em campo desde outubro do ano passado. O camisa 10 esteve presente recentemente em duas partidas do Santos na Vila Belmiro, em clássico contra o Corinthians e no jogo de ida da final do Paulistão, contra o Palmeiras. Segundo informações do Uol, o craque teria dito, em conversa no vestiário, que planeja uma volta ao clube que o formou em 2025.