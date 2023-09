O Flamengo foi eliminado de maneira vexatória da Copa Libertadores, após ser derrotado de virada pelo Olimpia, do Paraguai, por 3 a 1, no estádio Defensores del Chaco. A equipe carioca não conseguiu sustentar a vantagem conquistada no encontro de ida (1 a 0), no Maracanã, e acabou se despedindo da maior competição de clubes da América do Sul.