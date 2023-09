Dorival Júnior comandou o Flamengo em meados de 2022 e encerrou a temporada com dois títulos na bagagem: a Copa Libertadores da América e a Copa do Brasil. O técnico sempre teve uma ótima relação com o elenco e funcionários do CT Ninho do Urubu e tem o carinho de todos. O beijinho de Gabigol foi só mais uma demonstração de sentimento público de gratidão de ambas as partes.