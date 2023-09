O agradecimento do maior ídolo da história do Flamengo mexeu com os ânimos dos torcedores nas redes sociais, que se declararam ao eterno camisa 10 da Gávea e lamentaram a postura dos atuais atletas dentro de campo: "Se hoje tivéssemos alguém com seu espírito, não digo técnica pois é impossível, mas um capitão leal e honesto com todos e sempre em prol do clube, daria até para acreditar (na virada)", escreveu um rubro-negro.