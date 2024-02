Gerente de futebol do Flamengo, Bruno Spindel falou sobre a arbitragem do Campeonato Carioca. O dirigente elogiou a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) pela utilização do VAR nos clássicos e jogos dos quatro grandes. No entanto, ressaltou que espera que a "pressão" recente do Vasco sobre os árbitros, por conta de erros em jogos anteriores, não afete as decisões tomadas em campo. Assista ao vídeo acima!