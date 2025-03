Varela, do Flamengo, é titular do Uruguai na altitude e atua por 62 minutos

Guillermo Varela, do Flamengo, foi titular do Uruguai no empate em 0 a 0 com Bolívia nesta terça-feira (25), no Estádio Municipal de El Alto, a 4.070 de altitude. O lateral-direito atuou por 62 minutos no duelo válido pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, antes de ser substituído por Nahitan Nández.

O defensor rubro-negro não entrou em campo na partida anterior, quando a Celeste foi derrotada pela Argentina por 1 a 0. Contra os bolivianos, Varela recebeu oportunidade de iniciar o jogo entre os 11 iniciais.

Números de Varela em Bolívia x Uruguai

Apesar da titularidade, o lateral do Flamengo teve atuação discreta pelo Uruguai nesta terça-feira (25). Nos 62 minutos em que esteve em campo, Varela acertou cinco de sete passes tentados (71%) e ganhou seis de nove duelos (67%).

Além disso, o defensor somou um passe decisivo, um drible certo, um corte, um chute bloqueado, dois desarmes e duas faltas sofridas. Vale dizer que a Celeste pouco teve a bola em toda a partida.

Guillermo Varela x Bolívia:

62 minutos jogados

5/7 passes certos

1 passe decisivo

1 drible certo

1 corte

1 chute bloqueado

2 desarmes

6/9 duelos ganhos

2 faltas sofridas

Nota Sofascore 7.1

