Flamengo: Arrascaeta está fora contra o Internacional; médica explica lesão

O Flamengo não contará com Giorgian de Arrascaeta para a estreia do Brasileirão, contra o Internacional, no próximo sábado (29), no Maracanã. O meia teve lesão no músculo adutor da coxa esquerda constatada após exames na seleção do Uruguai e se reapresenta ao Rubro-Negro nesta terça-feira (25).

No clássico contra a Argentina, na última sexta-feira (21), o camisa 10 deixou o campo com dores na coxa direita e foi substituído por De la Cruz nos minutos finais do primeiro tempo. Arrascaeta realizou exames no sábado (22), que indicaram a lesão no adutor. Assim, ele seguirá tratamento no Fla a partir desta semana.

Médica explica lesão de Arrascaeta

Apesar da contusão ser considerada de grau leve, Arrascaeta não deve estar disponível para o duelo com o Inter. A Dra. Flávia Magalhães, médica do esporte que atua com futebol há mais de 20 anos, explica como é o processo de recuperação da lesão sofrida pelo uruguaio.

— As lesões nos adutores geralmente ocorrem devido a um alongamento excessivo ou contração explosiva desses músculos, o que é muito comum em esportes que exigem mudanças rápidas de direção, sprints, ou contato físico, como o futebol. A sobrecarga no adutor pode ser mais prevalente em jogadores que já têm um desequilíbrio muscular, como uma fraqueza no adutor ou músculos antagonistas mais fortes, como os isquiotibiais — afirmou a médica, em contato com o Lance!.

— As lesões variam de gravidade, desde estiramentos leves a rupturas mais graves. Lesões leves podem se recuperar entre 10 e 14 dias, enquanto lesões moderadas podem levar de duas a quatro semanas. Lesões mais graves, como rupturas parciais ou totais, podem exigir de seis semanas a dois meses geralmente. A progressão na recuperação depende de fatores como a gravidade da lesão, idade do atleta e qualidade do tratamento fisioterápico — concluiu a doutora.

