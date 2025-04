Flamengo e Botafogo-PB se enfrentarão na terceira fase da Copa do Brasil. O time alvinegro, mandante no primeiro jogo, recebeu ofertas para vender o mando de campo. No entanto, para "premiar" os seus torcedores, a decisão foi manter a partida no Almeidão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

- Pensamos bastante sobre todas as possibilidades, mas a decisão de jogar no Almeidão é, principalmente, para premiar o nosso torcedor, que está nos abraçando neste momento importante. Tenho certeza de que será uma grande festa - disse Alexandre Gallo, CEO da SAF do clube, durante evento de lançamento dos uniformes da equipe para a temporada 2025.

A reportagem do Lance! apurou que o Botafogo-PB recebeu cinco ofertas para vender o mando de campo. Uma das propostas foi para mandar o jogo para Brasília, no Mané Garrincha.

continua após a publicidade

Os jogos de ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil estão previstos para os dias 30 de abril e 21 de maio, respectivamente. O confronto de volta entre Flamengo e Botafogo-PB será no Maracanã.

Flamengo encara o Botafogo-PB na Copa do Brasil (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real