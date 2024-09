Uruguaios do Flamengo podem ajudar a quebrar tabu diante do Peñarol? Veja retrospectos

Arrascaeta em ação pelo Flamengo diante do Peñarol (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo terá difícil missão nesta quinta-feira (26), diante do Peñarol. A equipe vai até Montevidéu, no Uruguai, em busca de uma vaga nas semifinais da Libertadores, após ter sido derrotado por 1 a 0 no jogo da ida. Ja não bastasse a situação complicada, o Rubro-Negro terá de quebrar tabu histórico contra os Carboneros. Para isso, contará com a ajuda de três uruguaios no elenco.

O Peñarol é uma verdadeira pedra no sapato do Flamengo na competição mais importante do continente sul-americano. Contando com o jogo da última quinta-feira (19), são quatro derrotas e um empate em cinco confrontos para o time brasileiro diante do uruguaio. Além disso, o Rubro-Negro não marcou um gol sequer nos duelos entre as equipes pela Libertadores, fazendo dos Aurinegros os únicos a conseguirem tal feito contra o Fla.

Histórico entre Flamengo e Peñarol em Libertadores

Peñarol 1 x 0 Flamengo - Semifinal da Libertadores de 1982. Flamengo 0 x 1 Peñarol - Semifinal da Libertadores de 1982. Flamengo 0 x 1 Peñarol - Fase de grupos da Libertadores de 2019. Peñarol 0 x 0 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores de 2019. Flamengo 0 x 1 Peñarol - Quartas de final da Libertadores de 2024.

Para tentar superar o histórico negativo, o Flamengo contará com três uruguaios a seu favor. Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz e Guillermo Varela provavelmente serão titulares diante do Peñarol em Montevidéu, assim como no Maracanã. No entanto, o retrospecto dos jogadores contra o adversário desta quinta-feira (26) também não é dos melhores, mesmo por outras equipes.

Arrascaeta enfrentou a equipe aurinegra em sete oportunidades. Além das três partidas pelo Fla, o meia encarou o Peñarol pelo Defensor quatro vezes, todas pelo Campeonato Uruguaio, entre 2013 e 2014. O atual camisa 14 da Gávea não teve gols ou assistências no recorte, acumulando uma vitória, dois empates e uma derrota. A única vez em que saiu vitórioso foi logo no primeiro confronto com os Carboneros, quando o jovem "Arrasca", de apenas 18 anos, foi titular e atuou por 71 minutos no triunfo por 1 a 0.

Por sua vez, De la Cruz nunca venceu o Peñarol. Além do jogo da semana passada, o meio-campista encarou o adversário em três partidas pelo Liverpool-URU, entre 2015 e 2016. Também sem gols ou assistências, Nico somou duas derrotas e um empate nos duelos com o Aurinegro pelo Campeonato Uruguaio.

Por último, Varela não tem muito o que contribuir em números. O lateral-direito foi revelado pelos Carboneros em 2011, antes de rumar à Europa ainda jovem. Além disso, teve segunda passagem pelo clube entre 2017 e 2018, somando 31 jogos pelo profissional da equipe. Assim, a única vez em que o jogador enfrentou o Peñarol foi na última quinta-feira (26), na derrota por 1 a 0.

O Flamengo visita o Peñarol nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Para garantir vaga às semifinais no tempo regulamentar, o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de empate no agregado- com vitória do Fla por um gol no Uruguai -, a decisão será nos pênaltis. Qualquer outro resultado dá a vaga aos pentacampeões.

De la Cruz em ação pelo Flamengo diante do Peñarol na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)