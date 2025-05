Atitude de Arrascaeta após gol em Cruzeiro x Flamengo repercute

Arrascaeta marcou o gol de empate do Flamengo contra o Cruzeiro no Mineirão, em partida válida pelo Brasileirão (Confira tabela atualizada aqui). O uruguaio, porém, não comemorou o gol que abriu o placar para o Rubro-Negro. O camisa 10 jogou no Cruzeiro antes de chegar o time do Rio de Janeiro.

O uruguaio pegou de primeira e colocou a bola no ângulo esquerdo de Cássio, que até tocou na bola mas não foi suficiente. Arrascaeta ajudou o Flamengo a conseguir o empate antes do fim da primeira etapa. O jogador, que apareceu para o Brasil inicialmente no Cruzeiro, não comemorou o golaço. O feito deixou Casimiro Miguel "sem palavras".

- O que eu vou falar? O que eu vou comentar? Sem palavras. É um craque, né? É um cracaço de bola. É um jogo de diferente mesmo. Não tem muito para onde correr. É um tapa de muita qualidade, um gol que o Flamengo precisava demais. Um gol que sai no finzinho da etapa, que muda tudo. Que muda tudo um jogo com um gol assim. Se a gente fala rodada após rodada, acho que ele tá jogando demais. Acho que ele tá concorrendo na seleção da rodada. Acho que ele tá desachando o campeonato. Cara, que campeonato eu acho que o Flamengo tá fazendo. E que gol ele marcou, viu? Lindo, lindo, lindo - disse o comentarista.

Reencontro de Gabigol com ex-clube

Contratado pelo Flamengo em 2019, Gabigol se tornou um dos maiores ídolos do clube. O primeiro grande título do atacante com a camisa rubro-negra foi a Libertadores daquele ano, em que ele marcou os dois gols da virada contra o River Plate em Lima, no Peru. Também em 2019, ele foi um dos grandes responsáveis pela conquista do Brasileirão.

A relação de amor entre Gabigol e Flamengo perdurou anos. Afinal, o jogador seguiu sendo decisivo em campo, e conquistou outros triunfos importantes, como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. No total, ele balançou a rede 161 vezes em 308 jogos.