Torcedores do Flamengo se empolgam com jovem da base no Mundial sub-20: ‘Nível Messi’

Matheus Gonçalves é um dos principais destaques da base do Flamengo (Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 16:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Na decisão do Mundial sub-20, Flamengo e Olympiacos se enfrentam no Maracanã em busca do troféu mais importante da categoria. No Rubro-Negro, a equipe comandada pro Filipe Luís conta com a experiência do jovem Matheus Gonçalves, que já atua no profissional.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O camisa 10 vem sendo uma das principais peças da equipe carioca diante dos gregos em termos de criação de jogadas ofensivas. Nas redes sociais, a atuação do atleta na competição intercontinental empolga os torcedores.

Confira as reações na web: