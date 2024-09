Peñarol toma atitude e anuncia que aplicará punições em caso de racismo na Libertadores

Torcida do Penãrol faz a festa no Campeón del Siglo: Foto: Jimmy Baikovicius







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 17:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O Peñarol anunciou, na tarde da última segunda-feira (23), que irá punir possíveis casos de racismo, na partida contra o Flamengo, pela volta das quartas da Libertadores. A bola rola às 19h desta quinta-feira (26), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

No jogo de ida, disputado no Maracanã, os Carboneros venceram por 1 a 0 e largam com grande vantagem pela vaga na semifinal. Nas redes, os uruguaios se posicionaram e anunciaram as possíveis sanções.

O atacante do Peñarol, Marcelo Cabrera (C), comemora após marcar durante a partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores entre o Flamengo do Brasil e o Peñarol do Uruguai no Maracanã (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)

— Qualquer pessoa identificada no Campeón del Siglo que fizer algum gesto racista direcionado a torcedores ou atletas do time adversário será imediatamente expulsa de todos os registros sociais do clube e será enviada definitivamente para a lista negra para que não possa comparecer novamente a um evento esportivo. No Peñarol acreditamos no futebol como fator de convivência baseado no respeito e na integração. Depende de todos para que isso aconteça— dizia a publicação nas redes sociais do clube.

Em relação à Conmebol, as multas aumentaram de US$ 30 mil para US$ 100 mil em 2022. Além disso, foi acrescentada a possibilidade de impor a um clube ou associação a sanção de realizar um ou mais jogos com portões fechados, ou determinar o fechamento parcial do estádio.

A entidade tomou esta decisão sob o lema "Basta! Chega de racismo no futebol", após vários eventos discriminatórios terem sido registrados em torneios regionais, especialmente contra jogadores brasileiros e colombianos.

Entre os casos mais recentes, em agosto passado, foram registrados cinco atos de racismo em uma semana contando jogos da Libertadores e da Sul-Americana, a maioria contra torcedores ou jogadores brasileiros.