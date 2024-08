Torcedores do Flamengo dão veredito sobre futuro de Gabigol após nova polêmica

Gabigol divide opinião dos torcedores do Flamengo em relação ao futuro no clube (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

No fim do confronto entre Palmeiras x Flamengo, Gabigol foi alvo de uma nova polêmica. Após a classificação do Rubro-Negro, o atacante foi visto balançando uma camisa do Verdão.

O fato irritou parte dos torcedores, que já haviam se decepcionado com o fato do camisa 99 ter sido flagrado com o uniforme do Corinthians em um momento de lazer. Com isso, o Lance! promoveu uma enquete em seu canal de WhatsApp pedindo a opinião do público sobre a permanência ou saída do ídolo.

De acordo com 67,8% dos torcedores, Gabigol não tem mais condições de vestir a camisa do Flamengo. O jogador tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2024, tem uma proposta de renovação, mas não tem interesse em estender sua permanência no clube até o fim de 2025.

No entanto, 32,2% não acharam nada demais em relação a atitude do camisa 99 no Allianz Parque. O jogador segue tendo moral por conta das recentes boas atuações, mas também pela história construída no clube.

A permanência de Gabigol no Flamengo segue sendo uma interrogação, mas fato é que o jogador vem acumulando diversas polêmicas nos últimos meses. A relação do atleta com parte da torcida está desgastada.

Nessa relação de amor e ódio, o camisa 99 divide opiniões entre os rubro-negros, que não conseguem ser unanimes com relação ao futuro do ídolo. Enquanto isso, o atacante vive o que pode ser seus últimos meses no clube carioca.