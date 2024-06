Gabigol tem contrato até o final do ano com o Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 19:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Foi divulgado nesta sexta-feira (28), que o atacante do Flamengo Gabigol recusou uma nova proposta do Rubro-Negro para extensão contratual, com um ano de contrato e 50% de aumento salarial. A notícia pegou todos de surpresa e gerou muitos comentários nas redes sociais.

- Apesar de ainda ter essa valorização financeira, que para mim é inexplicável pelo rendimento do jogador, o Gabigol ainda se sentiu desvalorizado pelo clube, uma vez que lá em outubro, ambas as partes se acertaram por uma extensão de contrato de cinco anos.

- Não existe nada no mundo que justifique um clube sério oferecer mais de um ano de contrato por um jogador que tá inserido nesse contexto. Agora, se o Gabriel acha que pode pedir o valor que for e o tempo que for de contrato, (...) meu amigo, forte abraço! - completou o criador de conteúdo do Lance!