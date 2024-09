Titular do Flamengo volta a treinar e vira opção para jogo contra Peñarol na Libertadores

Flamengo terá reforço de De la Cruz para quinta (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 14:26 • Rio de Janeiro

O uruguaio Nicolás De la Cruz voltou aos treinamentos nesta segunda-feira (16) e está apto para a partida contra o Peñarol, do Uruguai, na próxima quinta, às 19h (de Brasília), no Maracanã. Por conta da lesão na coxa direita, o meia desfalcou o Flamengo nos últimos três jogos, incluindo a classificação contra o Bahia pela Copa do Brasil e o clássico do último domingo (17) contra o Vasco.



De La Cruz em treinamento pelo Flamengo <br>Foto: Mengão / Jogada10

➡️ Gerson e Coutinho brilham, e Flamengo e Vasco empatam pelo Brasileirão



"Voltando…", escreveu o jogador nas redes sociais, junto com um vídeo sobre as quartas de final da Conmebol Libertadores.



Contratado no início de 2024, De la Cruz vem sendo um dos protagonistas do Flamengo na temporada atual, porém vem sofrendo de forma recorrente com problemas físicos. O uruguaio já teve problemas no ombro, coxa e joelhos direitos, além de dores no tendão de Aquiles dos dois pés. Até agora, ele participou de 34 das 54 partidas da equipe, com dois gols e cinco assistências com a camisa rubro-negra.



Além de De la Cruz, o Flamengo terá o retorno do meia Carlos Alcaraz. Recém-contratado, o argentino ficou fora do clássico do último domingo (15) contra o Vasco, porque cumpria suspensão pela expulsão contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O meia foi inscrito junto com Alex Sandro e Plata e poderá entrar em campo nas quartas de final da Conmebol Libertadores.



➡️ Flamengo divulga lista de inscritos na Libertadores com três dos quatro reforços