Palpite: Flamengo x Peñarol – Copa Libertadores – 19/9/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Após eliminar o Bolívar nas oitavas de final, o Flamengo segue como forte candidato ao título da Liberta. Nas quartas de final da competição, irá encarar o Peñarol, adversário este que desbancou o The Strongest na fase anterior. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quinta-feira (19). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista este confronto na ESPN.

Palpite Flamengo x Peñarol

Vindo de um empate no Clássico dos Milhões, o Flamengo segue cada vez mais distante de uma possibilidade de título no Campeonato Brasileiro, mas continua como um forte candidato ao troféu da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Enquanto isso, o Peñarol segue dominante em território uruguaio, tendo o título da Primera División encaminhado e vindo de triunfos convincentes nas últimas rodadas da competição.

Ainda que o Flamengo brigue por alguns títulos neste segundo semestre, a prioridade máxima segue sendo a Liberta. Vindo com força total contra o Peñarol, o Rubro-Negro deve ditar as principais ações ofensivas durante os 90 minutos, sendo extremamente improvável que não saia do Maracanã com a vantagem no marcador. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Flamengo vence”.

Palpite Final: Flamengo vence

Flamengo e seu desempenho atual

O Flamengo tem se distanciado cada vez mais da possibilidade de título na Série A do Brasileirão. Isso porque, a equipe não tem conseguido escalar 100% do seu time titular nos confrontos, já que segue disputando outras duas competições neste segundo semestre.

Na aparição mais recente, o Rubro-Negro empatou o Clássico dos Milhões por 1 a 1, em partida contra o Vasco da Gama que foi realizado no Estádio do Maracanã. Dessa forma, o clube carioca segue na quarta posição da tabela no Campeonato Brasileiro.

No entanto, conseguiu recentemente garantir vaga nas semifinais da Copa do Brasil, depois de eliminar o Bahia nas quartas de final. Já na Copa Libertadores, eliminou o Bolívar na fase mais recente, onde superou o clube boliviano por 2 a 1 no agregado dos jogos (ida e volta) das oitavas de final.

Peñarol e sua última performance

O Peñarol é o grande “azarão” segundo as casas de apostas nesta fase da Copa Libertadores. Faz uma campanha surpreendente e maiúscula na competição, tendo eliminado na fase anterior o The Strongest, da Bolívia.

Em território uruguaio, o Peñarol mostra domínio e consistência nas últimas rodadas que disputou. Na performance mais recente, atropelou o Rampla Juniors, dentro do Campeón del Siglo, por 4 a 0.

Vale ressaltar, que a equipe sagrou-se campeã da fase “Abertura” da competição, mas perdeu a decisão da fase “Intermedio” do Campeonato Uruguaio. Agora, segue na vice-liderança da fase final, que é chamada de “Encerramento”.