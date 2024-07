Tite vê equilibrio na vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO: ‘Performance muito boa”

(Foto: Gilson Lobo/AGIF)







O Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro após vencer o Atlético-GO. Na coletiva de imprensa, o técnico Tite se mostrou bastante satisfeito com o desempenho da equipe.

- Fizemos um jogo equilibrado. Criamos e fizemos um primeiro tempo com volume muito grande, talvez com o goleiro adversário como nome do jogo. Na volta do segundo tempo, o ímpeto dos primeiros dez minutos foi do Atlético. Depois, fizemos o segundo gol e retomamos a consistência. Quando equilibramos as ações ofensivas e defensivas, estamos em uma performance boa ou muito boa, como foi o caso - analisou.

Tite também confirmou o goleiro Matheus Cunha contra o Palmeiras.

- Cuidar sem poupar. A gente cuida, a gente não poupa. Ninguém poupa ninguém. Dependo do resultado para estar no Flamengo. Se não der resultado, tu acha que vai ficar como. O De La Cruz vinha sentindo já desde a Copa América com os dois tendões muito fortes. Estava vendo se podia contar com ele no banco, mas não tinha condições. Temos que ter critérios e bom senso. O Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Não porque eu dei, mas porque é um grande goleiro. No ano passado, eu coloquei para a direção que não poderíamos ter três. São dois e um menino emergente. São goleiros para a Copa. Temos que ter bom senso. Um dos jogos ele iria jogar no Brasileiro para que justamente tivesse a oportunidade de ritmar, sentir o calor, a pressão... Poderia ter sido contra o Vitória, contra o Cuiabá ou esse. As coisas foram se desenrolando e foi nesse. Tenho que ter bom senso. Quando defini a situação, é interessante a grandeza do Rossi. Chamei com o Maia, o Eller, o Lucão, e a decisão é do Cunha jogar esse jogo. Rossi está fazendo um grande campeonato, uma grande sequência, e ele consentiu porque um goleiro precisa de ritmo. A consciência de um grande goleiro e um grande atleta como o Matheus.

Flamengo vence o Atlético-GO e assume a liderança do Brasileirão

Flamengo e Atlético-GO se enfrentaram neste domingo (28), pela 20ª rodada do Brasileirão, às 16h, no Maracanã. Pedro e Arrascaeta marcaram os gols da vitória do Rubro-Negro, que valeu a liderança do Brasileirão.

Como é de praxe, o Flamengo dominou a partida no Maracanã. Pedro, iluminado, abriu o placar ainda no primeiro tempo. Depois disso, a equipe recuou e tomou alguns sustos, mas nada grave.

Na segunda etapa, o Flamengo parecia desligado, mas Rossi fez boas defesas e impediu o empate do Dragão. Quando o Atlético-GO vivia seu melhor momento, Arrascaeta definiu a partida com um belo chute.

✅ FICHA TÉCNICA - Flamengo x Atlético-GO



Brasileirão - 20ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 28 de julho de 2024, às 16h

📍 Local: Maracanã

📺 Onde assistir: Premiere e Tempo Real do Lance!

⚽ ESCALAÇÕES

Flamengo

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

Atlético-GO