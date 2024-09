Tite tem retrospecto impressionante na Neo Química Arena

(MAURO PIMENTEL / AFP)







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 01/09/2024 - 13:51 • Rio de Janeiro (RJ)

De volta à Neo Química Arena, Tite terá sentimentos mistos neste domingo (1), na partida entre Corinthians e Flamengo, pelo Brasileirão. Multi campeão e ídolo no Timão, o treinador viveu grandes momentos em Itaquera, acumulando um aproveitamento impressionante.

De volta para casa

Na casa do Corinthians, Tite comandou a equipe em 53 partidas, com 41 vitórias, nove empates e três derrotas. O técnico teve, inclusive, uma média superior a de dois gols por jogo, terminando a passagem com 113 gols marcados e apenas 28 sofridos. Tite também trabalhou no estádio pela Seleção Brasileira, com quatro vitórias em quatro jogos e nenhum gol sofrido.

Ídolo inconstestável

No geral, Tite comandou o Timão em 378 jogos, com 196 vitórias, 110 empates e 72 derrotas. Apenas Oswaldo Brandão, com 435 partidas, treinou mais o Corinthians que Adenor. O técnico também tem, por incrível que pareça, bons números contra o Timão. Ao todo, foram 14 jogos, com oito vitórias, dois empates e quatro derrotas. Pelo Flamengo, apenas um jogo. Já nesta edição do Brasileirão, vitória por 2 a 0.

Relação abalada

Em 2023, a decisão de Tite de acertar com o Flamengo gerou descontentamento tanto na diretoria quanto na torcida do Corinthians. Considerado um dos maiores ídolos da história recente do clube, Tite era visto como uma escolha natural para reassumir o comando técnico do Corinthians, especialmente em um momento de instabilidade.

Após a saída de Tite da seleção brasileira, a expectativa entre os corintianos era alta. Muitos acreditavam que o treinador poderia retornar ao clube onde conquistou títulos importantes, como a Libertadores e o Mundial em 2012. No entanto, a decisão de Tite de assinar com o Flamengo, um dos principais rivais nacionais do Corinthians, foi recebida com surpresa e frustração.

Para a torcida, a escolha foi vista como uma espécie de traição, intensificando o clima de insatisfação que já predominava devido ao momento delicado vivido pelo time. Já a diretoria, que acreditava ter chances concretas de trazer Tite de volta, foi pega de surpresa pela escolha do treinador, o que gerou críticas internas e externamente.

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (1), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão ao vivo da TV Globo e do Premiere (pay-per-view).

