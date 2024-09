Tite e Matheus Bachi na coletiva após jogo entre Vasco X Flamengo (Foto: Reprodução/FlaTv)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 22:51 • Rio de Janeiro

Após o empate contra o Vasco em 1 a 1 pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (15), Tite concedeu uma entrevista coletiva e deixou claro que, apesar do "bom desempenho" no jogo de hoje, ele ainda não está satisfeito com o futebol que o rubro-negro tem desempenhado.

— Está abaixo do que queríamos como desempenho. E nós reconhecemos — afirmou o comandante.

Tite também expressou frustração com o resultado, lamentando as chances desperdiçadas durante a partida, além de criticar uma possível falta sobre Léo Pereira no lance que originou o gol do Vasco.

— Pra mim, de boa, foi falta no Léo Pereira. Fora da área, mas há um desequilíbrio pelas costas. O Claus me confunde. Ele me atrapalha as ideias. Há um desequilíbrio, sim. — analisou Tite.

Ao ser questionado sobre a opção por Carlinhos em vez de Gabigol para substituir Bruno Henrique, Tite explicou que a escolha foi baseada no desempenho nos treinos e na capacidade de ser decisivo, citando como exemplo o jogo contra o Bolívar, em que Carlinhos marcou um gol importante. Matheus Bacchi, auxiliar técnico e filho de Tite que também estava presente, complementou a resposta destacando que a escolha também foi influenciada pelas características do jogo, que exigia um centroavante com maior presença de área.

Sobre a ausência de Arrascaeta entre os titulares, Tite esclareceu que o jogador não treinou no dia anterior. A decisão foi tomada em conjunto com o Departamento Médico e a equipe de preparação física, resultando na escolha de começar o uruguaio no banco de reservas. O treinador admitiu que houve até um certo risco em levá-lo para o banco, mas a importância do jogo justificou essa escolha.

O técnico também comentou as comparações que têm circulado nas redes sociais entre o gol marcado pelo Vasco e o gol da Croácia contra o Brasil na Copa do Mundo de 2022.

— Com todo respeito que tenho por ti (jornalista), não pode abrir uma ferida de uma coisa passada com a de uma recente e atual. Se não fica meio desumana. Quando eu tive que falar da seleção, eu falei. Os erros sempre são coletivos — disse.