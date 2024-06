Tite ganha dor de cabeça para volta do Brasileirão e efeito Copa América afeta Flamengo

Tite precisará pensar em soluções para o Flamengo em meio a tantos desfalques por lesões e convocações (Antonio Pereira/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Flamengo, Tite terá cinco desfalques para enfrentar o Grêmio na volta do Brasileirão após a Data Fifa. O Rubro-Negro recebe o Imortal no próximo dia 13 de junho.

No entanto, o comandante não contará com peças chaves do elenco, como Arrascaeta, De La Cruz, Viña, Varela e Pulgar. Uruguai e Chile não liberaram os jogadores para o confronto do Brasileirão e seguirão com a delegação de suas seleções para a Copa América.

Além disso, Tite tem outros problemas no elenco, como Ayrton Lucas e Allan, que sentiram lesões musculares e estão em processo de recuperação. O total de desfalques pode chegar a sete atletas para a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta quinta-feira (6), o Flamengo retorna aos treinos visando o duelo contra o Grêmio, e Tite precisará encontrar soluções dentre os jogadores que seguem no Rio de Janeiro e saudáveis. Nesse sentido, o Lance! propõe algumas ideias que podem ser postas em práticas.

VOLTA AO 4-3-3

Caso Ayrton Lucas não tenha condições de jogo, Tite precisaria improvisar um atleta pelo lado esquerdo. É preciso saber se Léo Pereira estará recuperado para cumprir a função ou se David Luiz/Léo Ortiz estarão aptos para atuar pela lateral. No lado direito, Wesley ocupa o lugar de Varela.

No lugar de Pulgar, Igor Jesus deve assumir a função, uma vez que Allan deixou o campo contra o Vasco lesionado. O jovem pode ganhar a companhia de Gerson e Lorran, atuando em uma posição que seria a de Arrascaeta.

No ataque, Pedro e Cebolinha se manteriam na equipe titular e poderiam ganhar a companhia de Bruno Henrique ou Luiz Araújo. Apesar do gol no último jogo, Gabigol deve continuar no banco de reservas da equipe.

MANUTENÇÃO DO 4-4-2

Sem modificações na linha de defesa, Tite pode optar pela manutenção do esquema que vem sendo utilizado nas últimas semanas. Com isso, Igor Jesus ganharia a companhia de Victor Hugo, enquanto Gerson e Lorran atuariam mais à frente, como funcionou contra o Corinthians.

MUDANÇA PARA O 3-5-2

Caso Léo Pereira não se recupere, o comandante também pode optar por jogar com uma linha de três defensores: Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Ortiz atuando juntos em uma inédita formação.

Dessa forma, Wesley ganharia mais liberdade pela ala direita. Igor Jesus, Gerson e Lorran seguiriam formando o meio de campo. E o comandante poderia optar por colocar Luiz Araújo como um ala esquerdo por ser canhoto, mas também pelo comprometimento tático do jogador na marcação.