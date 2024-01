O técnico Tite conversou com a impresa após o empate em 1 a 1 entre Flamengo e Orlando City neste sábado (27). O treinador analisou a pré-temporada, explanou disputas no elenco e não poupou elogios meio-campo do time. Apesar disso, o professor fez questão de afirmar não é apenas a qualidade dos jogadores que fará com que o setor renda o esperado.