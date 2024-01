Tite escalou o que tinha de melhor à disposição, e De La Cruz iniciou como titular pela primeira vez. O jogo começou aberto, com chances para ambos lados logo cedo. Aos poucos, o Flamengo foi tomando conta da posse de bola e abriu o placar com Pedro, após boa trama entre De La Cruz e Varela e assistência do lateral. No entanto, já nos acréscimos da primeira etapa, a defesa rubro-negra foi envolvida por troca de passes do Orlando City, e Iván Angulo ficou cara a cara com Rossi para empatar o duelo.