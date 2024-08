Time francês não desiste e aumentará proposta por Fabrício Bruno

Flamengo receberá mais uma proposta por Fabrício Bruno (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Após negar a primeira investida do Rennes, da França, no valor de 14 milhões de euros (R$ 85,7 milhões), pelo Fabrício Bruno, o presidente Rodolfo Landim já foi comunicado que o Flamengo receberá uma nova proposta pelo zagueiro, em breve. A informação é do jornalista, Venê Casagrande.

Vale lembrar, que o Flamengo, anteriormente, aceitou a proposta, do West Ham, da Inglaterra, de 15 milhões de euros (R$ 84,3 milhões na cotação da época), pelo camisa 15. Entretanto, o salário ficou a quem do que o jogador esperava, e fez com que o mesmo optasse por permanecer no Brasil.

Na última sexta-feira (02), Rodolfo Landim, em entrevista para a ESPN, foi claro sobre a primeira proposta do Rennes. O mandatário ressaltou que o valor foi abaixo do oferecido pelo West Ham meses atrás.

— Existiu uma proposta para ele sair, nós deixamos ele muito à vontade. Ele entendia que pelo momento da vida, ele escolheu seguir no Flamengo. Não fizemos nenhum esforço para que ele saísse, eu particularmente pelo contrário. Surgiu uma outra proposta, mas o que chegou para mim foi inferior ao que o futebol inglês fez. Pelo amor de Deus… Não tem como aceitar essa proposta e a gente recusou. Foi isso o que aconteceu. Não temos o mínimo interesse de abrir mão dele. Estamos muito felizes com a participação dele no grupo — concluiu o presidente.

Motivos para a permanência do zagueiro

A esposa de Fabrício Bruno, Ana Clara, está em reta final de gestação e, em breve, nascerá o segundo filho do jogador. Além disso, o Flamengo, sabendo que está no mês que vai decidir o rumo do clube no ano, não quer ‘tirar o foco’ das Oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil.

Fabrício Bruno é o pilar da zaga do Flamengo (Foto: IMAGO / Pressinphoto)

Ao que tudo indica, Fabrício Bruno deve ser titular no confronto decisivo contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (7), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque.